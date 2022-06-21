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Евро рекордно подешевел

Евро подешевел до уровня 2015 года в 57 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Евро рекордно подешевел на торгах Московской биржи, свидетельствуют данные площадки. В нижней точке падения европейская валюта стоила 57 рублей, чего не случалось с 2015 года.

На момент публикации евро торговался по 57,27 рубля, что на 1,54 рубля, или на 2,6 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Курс доллара на момент публикации равнялся 54,45 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 1,17 рубля, или 2,2 процента.

Весной, на фоне многочисленных ограничений на импорт в Россию, курс рубля начал укрепляться после резкого ослабления в феврале-марте. Чиновники и экономисты отмечали, что это негативно сказывается на конкурентоспособности российских экспортеров и доходах бюджета.

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Платон Щукин
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