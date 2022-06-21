Tesla решила уволить тысячи сотрудников

Илон Маск сообщил о решении Tesla сократить штат на 10% в течение трех месяцев

Электромобильный гигант Tesla решил сократить штат на 10 процентов в течение трех месяцев, пишет Reuters со ссылкой на слова генерального директора компании Илона Маска.

Маск отметил, что сокращение затронет примерно 3,5 процента от общей численности персонала компании. По информации издания RTTNews, в конце 2021 года в компании работало около 100 тысяч человек.

О возможных сокращениях стало известно в начале июня из электронного письма Маска персоналу. В нем он также сообщил, что компания приостанавливает найм новых сотрудников в штат по всему миру, однако намерена увеличит число работников с нефиксированной ставкой. После предупреждений об увольнениях акции автоконцерна подешевели за день на 9,2 процента, а Илон Маск потерял почти 17 миллиардов долларов.

По заявлению Tesla, ее заводы работают не на полную мощность уже в течение нескольких кварталов, в первую очередь из-за проблем с цепочками поставок. Компания ожидает, что перебои сохранятся до конца 2022 года. Тем не менее в июне Маск выдвинул сотрудникам ультиматум: они должны работать в офисе как минимум 40 часов в неделю и больше не имеют права работать удаленно. В противном случае им грозит увольнение.