Маск объявил о сокращении 10 процентов сотрудников Tesla

Илон Маск объявил о сокращении 10% сотрудников Tesla и прекращении найма

Производителю электромобилей Tesla («Тесла») придется сократить около 10 процентов свои сотрудников. Об этом объявил глава компании Илон Маск в электронной рассылке персоналу, выдержки из нее приводит Reuters.

Кроме того, в письме говорится, что компания также приостанавливает найм новых сотрудников по всему миру. Официально в Tesla пока никак не прокомментировали эту информацию.

Тем не менее ранее в июне Маск выдвинул сотрудникам ультиматум: они должны работать в офисе как минимум 40 часов в неделю и больше не имеют права работать удаленно. В противном случае им грозит увольнение. «Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе как минимум (и я имею в виду «минимум») 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — говорил он.

Маск также думает о том, чтобы сократить зарплаты сотрудникам Twitter после покупки соцсети. Речь идет о тех, кто занимает руководящие должности. В СМИ появилась информация, что Маск также нашел нового претендента на пост генерального директора Twitter. Однако подробностей о кандидатуре нет.