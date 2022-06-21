Нос Решетовой на новых фото вызвал споры в сети

Нос модели Анастасии Решетовой на новых фото вызвал споры в сети

Российская модель Анастасия Решетова поделилась новыми снимками и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На опубликованных фото 26-летняя знаменитость предстала перед камерой в облегающем белом платье с декольте. Свой образ манекенщица дополнила массивными кольцами и колье на цепочке из серебра. Кроме того, она собрала волосы в хвост, выпустив у лица две пряди, и нанесла на губы помаду нюдового оттенка.

Поклонники не оценили внешний вид звезды и отметили, что ее внешность сильно изменилась. «Настя, куда пропал ваш нос?», «Слегка поправилась», «Ну вот, зачем нос отпилила?», «Носик совсем стал маленьким», «Прощай, нос», — высказывались они. В то же время некоторые фанаты поддержали модель и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом. «Шикарный образ», «Kim в молодости», «Роскошная!», «Очень элегантная», «Безупречно изысканная», — заявили юзеры.

Ранее в июне Анастасия Решетова показала свою внешность до пластических операций. Модель разместила пять фото, которые, по ее словам, были сделаны около десяти лет назад. У некоторых поклонников возникли вопросы по поводу изменений в ее внешнем виде.