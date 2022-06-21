В Дагестане рекордно посеяли рис

Дагестанские аграрии засадили рисом рекордную территорию в 30 тысяч гектаров

Дагестанские аграрии в текущем году засадили рисом свыше 30 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такой показатель является максимальным для республики. «В 2022 году в Дагестане рис посеян на рекордной площади. По предварительным данным, площадь сева риса в 2022 году в Дагестане составила чуть более 30 тысяч гектаров, что на более чем 3 тысячи гектаров больше уровня 2021 года. Наибольшая площадь посевов приходится на Кизлярский район — более 17 тысяч гектаров, или 58% от общей площади по республике», — сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Дагестанские сельхозпроизводители в настоящий момент активно участвуют в программе восстановления и строительства внутрихозяйственных оросительных систем, необходимых для выращивания риса и других культур.

По словам первого замминистра сельского хозяйства республики Шарипа Шарипова, за последние пять лет в регионе построено более 10 тысяч гектаров новых рисовых инженерных систем и реконструировано около 20 тысяч гектаров имеющихся систем.