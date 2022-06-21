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Илон Маск предупредил о риске рецессии в США

Глава Tesla Илон Маск и экономист Нуриэль Рубини сообщили, что рецессия в США неизбежна
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини и аналитики Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск считает, что спад экономики Соединенных Штатов неизбежен. «Случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет», — заявил он.

В Goldman Sachs подчеркнули, что вероятность наступления рецессии в течение 2023 года составляет 30 процентов. По данным аналитиков, если удастся избежать спада, его вероятность в последующий год оценивается в 25 процентов. Также отмечается, что вероятность рецессии в следующие два года совокупно составляет 48 процентов.

Аналитики объяснили свои опасения тем, что Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции американского центрального банка, будет вынуждена жестко реагировать на высокую инфляцию и инфляционные ожидания, если цены на энергоносители продолжат расти, а потребительская активность резко снизится.

Рубини заявил, что рецессия в стране может наступить к концу текущего года. По его словам, показатели потребительской уверенности, розничных продаж, производственной деятельности и в сфере жилья резко замедляются, тогда как инфляция высока.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отказался считать рецессию в США на фоне рекордных темпов инфляции неизбежной. По его словам, американцы очень подавлены за последние два года, в которые им пришлось пережить пандемию коронавируса, нестабильность в экономике и резкий рост цен на бензин.

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Марина Совина
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