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Байден отказался считать неизбежной рецессию в США

Байден заявил, что рецессия в США не является неизбежной

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в интервью агентству Associated Press (AP) отказался считать рецессию в США на фоне рекордных темпов инфляции неизбежной. По его словам, американцы очень подавлены за последние два года, в которые им пришлось пережить пандемию коронавируса, нестабильность в экономике и резкий рост цен на бензин.

«Во-первых, это не является неизбежным. Во-вторых, мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию», — заявил американский лидер.

Он добавил, что в стране весьма малый уровень безработицы, а сила США в мире по-прежнему велика, что является явным поводом для оптимизма.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что санкции Вашингтона никак не повлияли на политику России, а, напротив, нанесли урон США, что говорит о крупном просчете страны-инициатора. По его мнению, США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам.

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Марина Совина
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