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Россиянам назвали число доступных для прямых перелетов стран

Глава Минтранса Савельев: российские авиакомпании летают в 11 стран

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в настоящий момент российские авиакомпании выполняют прямые рейсы в 11 стран. Число доступных направлений глава ведомства назвал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

По словам Савельева, сейчас в Россию летают 32 зарубежных авиаперевозчика из 22 стран. Он отметил, что в 2022 году отечественные авиакомпании планируют перевезти около 90 миллионов пассажиров внутри страны и еще 20 миллионов — за границу.

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«Это много, потому что в прошлом году, когда не было еще этих санкций, да в таком объеме, мы перевезли 87,5 миллиона человек внутри России», — заявил Савельев и подчеркнул, что на объемы перевозки также влияет закрытие ряда аэропортов на юге страны.

Глава Минтранса добавил, что почти все российские воздушные суда перешли в отечественный реестр. Сейчас российский авиапарк составляет 1272 самолета, из которых 1148 — пассажирские. При этом он заявил, что иностранные лайнеры не были экспроприированы, а перевозчики продолжают аккумулировать лизинговые платежи в рублях.

Ранее в июне сообщалось, что Минтранс и Минобороны обсуждают возможность снятия ограничений на полеты в Крым. По словам Савельева, их продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой. «Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — добавил он.

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Мария Гейн
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