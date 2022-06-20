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Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым

Министр Савельев заявил, Минтранс и Минобороны обсуждают снятие ограничений полетов в Крым

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как отметил Савельев, Минтранс работает в тесном контакте с Минобороны. По его словам, ограничения на полеты продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой. «Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — добавил он.

Также Савельев сообщил, что в этом году по железной дороге в Крым приедут около 2,3 миллиона человек. Летом количество пассажирских поездов на полуостров вырастет с 10 до 15. Помимо этого, обсуждается возможность запуска еще двух поездов из Москвы до Симферополя и Керчи.

16 июня Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны до 24 июня. Временно приостановлены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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