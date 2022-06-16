В России продлили режим ограничения полетов в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов страны до 24 июня

Росавиация продлила до 24 июня режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщает ТАСС.

Так, режим ограничений коснулся 11 российских аэропортов. Временно приостанавливаются полеты в авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее стало известно об ограничениях на полеты в аэропорты юга и центральной части страны до 18 июня.

24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.