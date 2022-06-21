Старые грузовые корабли назвали «новым золотом»

Reuters: старые грузовые корабли стали новым источником заработка для судоходных компаний

Аналитики Reuters назвали старые грузовые корабли «новым золотом» в условиях повсеместных сбоев в логистических цепочках и тотальной нехватки новых судов для перевозки товаров.

В последние недели ставки фрахта на старые грузовые корабли достигли исторического максимума, принеся неожиданный заработок судоходным компаниям, сдающим их в аренду.

Перевозчики сдают невостребованные в данный момент суда в краткосрочную аренду или заключают долгосрочные договоры лизинга, период действия которых может достигать нескольких лет.

Агентство приводит пример греческой транспортной компании Euroseas, которая в 2019 году купила за 10 миллионов долларов 10-летний корабль Synergy Oakland. В 2021-м судно было сдано в аренду на три месяца за 21 миллион долларов, затем — еще на два месяца за 10 миллионов. Наконец, в нынешнем году Euroseas, воспользовавшись удачной конъюнктурой, сдала судно в лизинг на четыре года. Стоимость контракта составила 61 миллион долларов, в шесть раз превысив цену покупки.

Авторы отмечают, что сложившаяся на судоходном рынке ситуация грозит еще больше повысить инфляцию, показатели которой во многих развитых странах достигают наивысших за десятилетия значений. Транспортные компании так же, как и судоходные, демонстрируют рекордные финансовые результаты: в первом квартале глобальная прибыль индустрии составила 59,3 миллиарда долларов — против 19,1 миллиарда годом ранее. Изменить положение дел может выход на рынок новых судов, ожидать которого в ближайшее время не стоит.