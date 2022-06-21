СКР возбудил дела в отношении 20 военнослужащих ВСУ после обстрелов в ЛНР и ДНР

СКР возбудил дела в отношении 20 военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелам в ДНР и ЛНР

Российские следователи возбудили два уголовных дела в отношении 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелам населенных пунктов в ДНР и ЛНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Четырем военным 24-й отдельной механизированной бригады, шести служащим 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, двум военным 30-й отдельной механизированной бригады и восьми бойцам 56-й отдельной мотопехотной бригады вменяют совершение преступлений по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

По данным следствия, с 19 по 20 июня фигуранты отдавали и исполняли приказы о прицельных артобстрелах гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке и Лесном в ДНР, а также в городах Первомайск, Попасная, Ирмино, Стаханов, Красный Луч и населенном пункте Калиново в ЛНР. В результате под Донецком погибли трое мирных жителей, восемь человек были ранены, помимо этого был поврежден 31 дом, а из-за обстрелов городов в ЛНР двое мирных жителей были ранены, а также повреждены 25 жилых домов, две школы и детский сад.

В настоящее время сотрудники СКР продолжают устанавливать личности украинских военных, причастных к этому и другим преступлениям.