Россиянам назвали способ выжить при укусе змеи

Токсиколог Завадовский: при укусе змеи нельзя отсасывать яд из раны

Врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский назвал россиянам способ выжить при укусе гадюки. Его слова приводит News.ru.

Пострадавшему от укуса ядовитой змеи, по мнению токсиколога, необходимо обильное питье и спокойствие — до приезда врачей двигаться нельзя, чтобы яд медленнее разносился по организму. «Требуется эмболизация, покой и возвышенное положение травмированной конечности. Также хочу сказать, что с собой в лес стоит брать большую палку и при необходимости откидывать ей же змей», — порекомендовал эксперт, добавив, что змеи, скорее всего, не станут нападать на не представляющего для них опасности человека.

Он подчеркнул, что отсасывать яд из раны при укусе нельзя, поскольку из-за неправильной обработки может случиться заражение. «Правда, стоит сказать, что при недолжной обработке раны все же можно подхватить столбняк, но это, в свою очередь, элементарно исправляется вакциной», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Танзании заклинатель змей поймал двух кобр, решил поиграть с одной из них и умер от укуса. Одну змею он убил, а со второй начал играть, пытаясь впечатлить людей своим мастерством. В какой-то момент кобра резко бросилась на него и укусила за губу и палец.