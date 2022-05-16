Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Заклинатель змей решил поиграть с коброй и умер от укуса в рот

Newsweek: в Танзании заклинатель змей Джеймс Генри умер от укуса кобры

Фото: Unsplash

В Танзании заклинатель змей поймал двух кобр, решил поиграть с одной из них и умер от укуса. Об этом сообщает Newsweek.

60-летнего заклинателя Джеймса Генри вызвали жители деревни с просьбой отловить двух кобр. Одну змею он убил, а со второй начал играть, пытаясь впечатлить людей своим мастерством. В какой-то момент кобра резко бросилась на него и укусила за рот и палец.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Пострадавшего немедленно доставили в пункт медицинской помощи, где ему сделали инъекцию противоядия. Однако это не помогло, и вскоре Генри скончался.

Полиция не уточнила, какая именно кобра убила мужчину. В Танзании чаще всего встречается египетская кобра — одна из самых ядовитых змей Африки, ее длина в среднем составляет около 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что заклинатель змей скончался от укуса кобры во время исполнения трюка в индийском городе Джалесвар, штат Одиша. По словам очевидцев, мужчина помочился на рану в попытке притормозить действие нейротоксина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО
В ЕС сообщили о разногласиях при подготовке шестого пакета сакций против России
Замглавы Минпромторга освободили от должности
Черчесов ответил на вопрос о возвращении в российский клуб
ЕС призвал Сербию присоединиться к санкциям против России
В ЕС объяснили отказ Венгрии вводить эмбарго на российскую нефть
«Авито Недвижимость» предоставит «ЛизаАлерт» жилье во время поисковых операций
Путин встретился с Пашиняном в Кремле
Стилисты дали советы по выбору подходящего бюстгальтера
В Санкт-Петербурге на месте недостроенного парка появился кукиш
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.