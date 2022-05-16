Заклинатель змей решил поиграть с коброй и умер от укуса в рот

Newsweek: в Танзании заклинатель змей Джеймс Генри умер от укуса кобры

В Танзании заклинатель змей поймал двух кобр, решил поиграть с одной из них и умер от укуса. Об этом сообщает Newsweek.

60-летнего заклинателя Джеймса Генри вызвали жители деревни с просьбой отловить двух кобр. Одну змею он убил, а со второй начал играть, пытаясь впечатлить людей своим мастерством. В какой-то момент кобра резко бросилась на него и укусила за рот и палец.

Пострадавшего немедленно доставили в пункт медицинской помощи, где ему сделали инъекцию противоядия. Однако это не помогло, и вскоре Генри скончался.

Полиция не уточнила, какая именно кобра убила мужчину. В Танзании чаще всего встречается египетская кобра — одна из самых ядовитых змей Африки, ее длина в среднем составляет около 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что заклинатель змей скончался от укуса кобры во время исполнения трюка в индийском городе Джалесвар, штат Одиша. По словам очевидцев, мужчина помочился на рану в попытке притормозить действие нейротоксина.