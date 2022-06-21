Хирург Скворцов: в России вырос спрос на ринопластику, маммопластику и блефаропластику

Пластический хирург Дмитрий Скворцов заявил, что в России вырос спрос на пластические операции. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 21 июня.

Речь идет о таких операциях, как ринопластика, маммопластика и блефаропластика. По мнению врача, данное явление связано с повышением цен на материалы и возникшими трудностями с логистикой. «Например, лидирующими производителями грудных имплантов много лет были страны Запада. Но альтернатива есть всегда: рынок Азии предлагает продукцию ни в чем не уступающего качества», — рассказал доктор и пояснил, что импланты из Кореи давно используются в других направлениях медицины.

Вдобавок Скворцов объяснил, что повышению интереса к хирургическим процедурам также послужила пандемия коронавируса. Эксперт отметил, что многие люди во время удаленной работы обращались к платформам для онлайн-конференций. Так, на экране они замечали недостатки в своей внешности и в связи с этим решались на операции по изменению черт лица: ринопластику — хирургическое вмешательство по коррекции носа и блефаропластику — операция, направленная на изменения формы век.

Помимо этого, пациенты использовали время на «удаленке» как восстановительный период после проведенных пластических операций, которые можно было сделать именно в России при закрытых границах.

В заключение медик заявил, что за последнее время за помощью к хирургам начали обращаться больше женщин в возрасте от 50 лет. «Женщине сейчас не так важно выглядеть моложе, ей хочется выглядеть респектабельно», — уточнил Скворцов и подчеркнул, что повышенный спрос на пластику можно наблюдать и у девушек. По его словам, пациентки юного возраста прибегают к хирургическим манипуляциям, чтобы избежать появление ранних признаков старения.

Раннее в июне пластический хирург Павел Голованев перечислил актуальные пластические операции 2022 года. Так, в список популярных хирургических методик специалист включил блефаропластику, липофилинг, маммопластику и абдоминопластику.