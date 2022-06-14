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Россиянкам перечислили самые популярные пластические операции 2022 года

Пластический хирург Голованев назвал блефаропластику самой популярной операцией 2022 года

Фото: Philippe Spitalier / Unsplash

Пластический хирург Павел Голованев перечислил самые актульные пластические операции 2022 года. Его комментарии приводит издание «Аргументы и факты».

Так, среди популярных у россиянок пластических операций врач выделил жиросохраняющую блефаропластику — хирургическое вмешательство, при которой жир вокруг век не удаляют (как это делают в классической блефаропластике), а перераспределяют. «Такой подход позволяет сохранить природные контуры века пациента и его индивидуальность, сделав взгляд более выразительным и, без преувеличения, помолодевшим», — рассказал Голованев и отметил, что методика подходит для возрастных пациенток.

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Кроме того, в свой список специалист включил липофилинг — операцию, в которой используется собственный жир пациента, взятый из бедер или живота, для коррекции контуров тела и лица. Также в рейтинг попала маммопластика. «Пластика груди очень обширна. Это не только установка имплантатов, но и подтяжка, коррекция ареол, уменьшение и другие виды моделирования молочных желез», — отметил эксперт.

В заключение Голованев особо выделил абдоминопластику — пластическую операцию для подтяжки и коррекции формы живота. По словам доктора, эта методика подходит людям, похудевшим на несколько десятков килограммов, а также женщинам, пережившим несколько беременностей.

В мае российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. По мнению специалистки, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику. Кроме того, среди других манипуляций хирург назвала рино- и отопластику, коррекцию шейно-подбородочного угла и голливудский фейслифтинг.

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Мария Винар
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