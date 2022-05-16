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Российский хирург назвала пластические операции мужчин для привлечения женщин

Хирург Романовская рассказала, что мужчины делают блефаропластику для привлечения женщин

Фото: Uwe Umstätter

Российский пластический хирург, кандидат медицинских наук Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Комментарий эксперта приводит издание Grazia.

Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику, отметила врач. Данная процедура помогает избавиться от грыжевых образований и признаков усталости на лице, а также позволяет изменить разрез глаз. Кроме того, среди указанных манипуляций хирург назвала рино- и отопластику.

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Также в список Романовской вошли коррекция шейно-подбородочного угла и голливудский фейслифтинг, который рекомендуется клиентам с такими возрастными изменениями, как опущение мягких тканей лица и шеи. «Главная особенность голливудского фейслифтинга — подтягивание тканей, которые расположены под SMAS-слоем (плотный подкожный слой, который отвечает за поддержку мышечного каркаса — прим. "Ленты.ру"). Таким образом поднимается средняя зона лица — данного эффекта добиться другими техниками нереально», — пояснила собеседница издания.

Ранее в мае пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал россиянам пластические операции, которые способны визуально состарить лицо. Врач добавил в подборку методики лифтинга верхней трети лица: броулифт, височную подтяжку и подтяжку лба. По его словам, после данных процедур брови могут оказаться расположены слишком высоко, что приводит к ухудшению внешнего вида.

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Алина Гостева
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