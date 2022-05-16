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Хирург назвал россиянам способные состарить лицо пластические операции

Хирург Отари Гогиберидзе назвал подтяжку бровей визуально старящей лицо
Дженис Дикинсон

Дженис Дикинсон. Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал россиянам пластические операции, которые способны визуально состарить лицо. Комментарий эксперта приводит издание Peopletalk.

Врач внес в список методики лифтинга верхней трети лица: броулифт, височную подтяжку и подтяжку лба. По его словам, после данных процедур брови могут оказаться расположены слишком высоко, что приводит к ухудшению внешнего вида. Кроме того, собеседник издания назвал неуместными сделанные раньше положенного срока круговую или коронарную подтяжки лица.

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«Лицо будет выглядеть слишком перетянутым, неестественно гладким, без единой морщины. Теряются уникальные черты внешности, и пациент выглядит пластиковой куклой без эмоций и мимики», — пояснил медик.

Кроме того, Гогиберидзе включил в данный перечень липосакцию лица с чрезмерным иссечением подкожно-жировой клетчатки, а также удаление комков Биша.

В апреле пластический хирург Тигран Алексанян раскрыл россиянам самые популярные у мужчин операции по коррекции внешности. Врач включил в данный список ринопластику и отопластику, к которым часто прибегают профессиональные спортсмены, получившие травмы носа или ушей. Кроме того, медик назвал блефаропластику (пластику век) одной из самых востребованных у клиентов клиник процедур.

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Алина Гостева
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