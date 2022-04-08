Хирург раскрыл россиянам самые популярные у мужчин пластические операции

Хирург Тигран Алексанян назвал липосакцию популярной у мужчин пластической операцией

Пластический хирург Тигран Алексанян раскрыл россиянам самые популярные у мужчин операции по коррекции внешности. Мнение эксперта приводит Cosmopolitan.

Врач включил в данный список ринопластику и отопластику, к которым часто прибегают профессиональные спортсмены, получившие травмы носа или ушей. Кроме того, медик назвал блефаропластику (пластику век) одной из самых востребованных у клиентов клиник процедур. Данное хирургическое вмешательство помогает избавиться от морщин и возрастных изменений, а также жировых грыж, которые часто появляются под глазами у мужчин, отметил специалист.

В то же время в числе популярных операций оказались липосакция и липоскульптурирование — удаление излишков жировой ткани и моделирование мышечного рельефа с помощью инъекций жировых клеток пациента в соответствующие места на теле.

Ранее в апреле пластический хирург Энтони Юн из США раскрыл четыре тайных признака пластических операций у человека. По словам врача, чтобы распознать подтяжку лица, следует присмотреться к ушам. Так, о данной коррекции внешности говорят шрамы рядом с козелком, которые особенно заметны, если процедуру проводил недостаточно подготовленный специалист, заявил Юн.