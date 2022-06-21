Посол России заявил о снижении числа случаев русофобии в Германии

Посол России Нечаев заявил, что случаи русофобии в Германии сходят на нет

Случаи русофобии в Германии сходят на нет. О снижении числа подобных инцидентов заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в первые недели российской спецоперации на Украине количество обращений в германскую полицию в связи с проявлениями русофобии достигало 200 в неделю. Кроме того, российские граждане обращали с похожими жалобами в посольство.

По словам Нечаева, на данный момент фиксируется намного меньше обращений такого рода. «Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и то, что политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции», — заключил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «русский мир». Он назвал его раковой опухолью, угрожающей все Европе. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — пожелал он.