Два российских банка приостановили валютные переводы в другие банки

Сбербанк и ВТБ приостановили возможность валютных переводов между российскими банками, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.

«По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией», — рассказали в колл-центре Сбербанка. Отмечается, что возможно лишь конвертировать деньги в рубли и уже после этого совершать перевод.

Также из приложения банка пропала опция валютных переводов в другие банки. При этом в колл-центре не ответили, как долго продлятся подобные ограничения.

ВТБ тоже приостановил валютные переводы в банк и из него. Это, как объяснили, связано с санкциями. Сейчас ВТБ намерен рассмотреть создание альтернативных каналов для переводов в валюте.

Санкции Запада в отношении России были введены после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны и помощь республикам Донбасса.