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Два человека получили ранения в результате нападения в Швеции

Как минимум два человека пострадали в результате нападения с ножом в Швеции

Фото: Ulf Wigh / Wighsnews / Reuters

По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения с ножом возле торгового центра в шведском городе Вестерос в 100 километрах от Стокгольма. Об этом сообщает телеканал SVT.

Двое мужчин в возрасте 45 и 54 лет были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Один пострадавший находится в критическом состоянии. Полиция не исключает, что раненых может быть больше.

Подозреваемый арестован. В полиции сообщили, что инцидент классифицируется как покушение на убийство. Правоохранители оцепили близлежащую территорию, продолжаются следственные мероприятия.

В начале июня три человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в больнице Лос-Анджелеса. Нападавший забаррикадировался в одной из палат.

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Алина Гончарова
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