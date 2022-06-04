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Неизваестный напал с ножом на людей в американской больнице

LAT: три человека ранены при нападении неизвестного с ножом в больнице Лос-Анжелеса

Фото: David Swanson / Reuters

Три человека ранены в результате нападения неизвестного с ножом на людей в больнице Лос-Анжелеса. Об этом пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию.

«В результате инцидента пострадали две медсестры и врач, в настоящее время им оказывается медицинская помощь», — сообщили в полиции. Уточняется, что раненые были доставлены в центр травматологии в критическом состоянии.

Нападавший забаррикадировался в одной из палат. При этом полицейские не осведомлены, находится ли кто-то в помещении с подозреваемым.

Правоохранители связывают этот случай с нападением, которое произошел 2 июня в медицинском центре американского города Талса. Множество человек получили ранения, по меньшей мере три человека погибли. Стрелявший был нейтрализован.

На фоне участившихся случаев массовой стрельбы в США президент страны Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской Конституции, гарантирующая право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, «не является абсолютом», и призвал контроль за оружием в Соединенных Штатах.

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Марина Совина
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