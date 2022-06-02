В американской больнице произошла стрельба со множеством пострадавших

KJRH: несколько человек пострадали в результате стрельбы в больнице города Талса в США

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в больнице американского города Талса (штат Оклахома, США). Об этом сообщил телеканал KJRH.

По информации телеканала, стрельба произошла 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня), множество человек получили ранения, стрелок был нейтрализован. Данные о тяжести состояния пострадавших и причинах происшествия пока не уточняются.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся.