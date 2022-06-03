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Байден призвал ужесточить контроль за оружием в стране

Президент США Джо Байден призвал вновь запретить в стране продажу штурмового оружия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской Конституции, гарантирующая право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, «не является абсолютом». Об этом сообщает CNN.

Такое заявление американский лидер сделал во время телеобращения к согражданам в связи с имевшими в последнее время в США место случаями массовой стрельбы. При этом он отметил, что «речь не идет о том, чтобы отобрать чье-то оружие».

Речь идет о защите детей. О защите семей. О защите целых сообществ. Речь идет о защите нашей свободы ходить в школу, в продуктовый магазин и в церковь — и не быть застреленными

Джо Байденпрезидент США

25 мая в одной из начальных школ Техаса произошла стрельба, жертвами которой стал 21 человек. После этого Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.

Что предлагает Байден

В своем выступлении Байден призвал Конгресс США ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. В частности, он выступил с идеей снова запретить продажу штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости. Соответствующий закон действовал в США до 2004 года. «После того, как в 2004 году республиканцы допустили истечение срока действия закона, это оружие снова разрешили продавать. Число массовых расстрелов утроилось», — подчеркнул Байден.

В случае, если подобная мера невозможна, американский лидер предложил повысить с 18 лет до 21 года возраст, при достижении которого можно покупать оружие. Кроме того, по словам Байдена, необходимо ужесточить правила хранения огнестрельного оружия и принять законы, позволяющих временно лишать гражданина права владеть оружием, если суд признает его представляющим опасность для окружающих.

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С подобными предложениями глава Белого дома уже выступал в марте 2021 года. Тогда предложение американского лидера прозвучало на фоне трагедии в Колорадо, которая стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю.

Проблема в республиканцах

В своем обращении Байден также раскритиковал сенаторов-республиканцев, которые не стремятся изменить ситуацию. «Тот факт, что большинство республиканцев в Сенате не хотят, чтобы какие-либо из этих предложений даже обсуждались или выносились на голосование, я считаю бессовестным», — подчеркнул он.

Многочисленные случаи массовой стрельбы в США до сих пор не привели к принятию закона о контроле над использованием оружия. Право на ношение оружия закреплено во Второй поправке к Конституции США, принятой еще в 1791 году, и многие американцы дорожат им. Как пишет The New York Times, во многом это происходит из-за оппозиции республиканцев в Конгрессе. Уточняется, что большинство республиканцев в Сенате представляют глубоко консервативные штаты, в которых владение оружием рассматривается как священная привилегия, закрепленная в Конституции, и которую нельзя нарушать, несмотря на жертвы.

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При этом, по данным опросов, около 53 процентов американцев выступают за ужесточение законов об оружии.

За последний месяц в США произошло несколько случаев массовой стрельбы. Так, 2 июня в больнице американского города Талса, штат Оклахома, мужчина застрелил четырех человек. До этого в мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете.

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Ксения Назарова
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