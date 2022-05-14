Мужчина в бронежилете расстрелял покупателей супермаркета в США

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в супермаркете в Буффало

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина расстрелял посетителей магазина Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню в городе Буффало (штат Нью-Йорк) в субботу, 14 мая. Инцидент произошел около 14:30 по местному (около 21:30 по московскому) времени. Мужчина зашел в магазин с винтовкой, он был одет в военную форму и бронежилет.

Известно, что среди жертв есть и предполагаемый преступник.

В январе в американском городе Индианаполис, штат Индиана, мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек.

В декабре 2021 года сообщалось, что в городе Милпитас, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу в торговом центре перед Рождеством.