Президент США Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе

Президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Такое заявление он сделал после стрельбы в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 18 детей и трое взрослых. «Такого рода массовые расстрелы редко происходят где-либо еще в мире», — обратил внимание глава Белого дома. В своей речи он также призвал действовать.

Ранее Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая. Инцидент произошел в американском городе Ювалд. Отмечается, что в преступнике опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса, который был вооружен пистолетом и, вероятно, винтовкой. По данным CNN, стрелка ликвидировали полицейские.