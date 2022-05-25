В США приспустили флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Техасе

Байден распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Техасе

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями по всей стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас). Флаг также будет приспущен и над Белым домом. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению главы государства, флаги будут приспущены до заката 28 мая. Это коснется также всех посольств, военных баз и кораблей ВМС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила о том, что главе государства доложили об инциденте, его регулярно продолжают информировать по мере поступления данных. Позднее во вторник Байден выступит с заявлением по поводу случившегося, рассказала она.

Ранее губернатор штата Техас Эббот сообщил о том, что 14 учеников и учитель погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд. По словам губернатора, стрелок был найден мертвым. Его, предположительно, застрелили сотрудники правоохранительных органов, добавил губернатор. Отмечается, что в преступнике опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса, который был вооружен пистолетом и, вероятно, винтовкой.

