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Губернатор Техаса сообщил о гибели 14 учеников и учителя в результате стрельбы

Губернатор Техаса Эббот сообщил о гибели 14 учеников и учителя в результате стрельбы

Фото: Marco Bello / Reuters

Губернатор штата Техас Эббот сообщил о том, что 14 учеников и учитель погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора, стрелок был найден мертвым. Его, предположительно, застрелили сотрудники правоохранительных органов, добавил губернатор.

Отмечается, что в преступнике опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса, который был вооружен пистолетом и, вероятно, винтовкой.

Ранее телеканал ABC News сообщал о том, что в результате стрельбы погибли двое детей, более 10 получили ранения. Источники американского издания также подтверждали тот факт, что предполагаемый преступник был найден мертвым.

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Марина Совина
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