Двое детей погибли при стрельбе в американской начальной школе

ABC: двое детей погибли, более 10 ранены в результате стрельбы в начальной школе в Техасе

Двое детей погибли в результате стрельбы в начальной школе в американском Техасе. Инцидент произошел в городе Ювалд с населением менее 20 тысяч человек. Об этом сообщает ABC News.

По данным американского телеканала, более 10 детей получили ранения, также был ранен 45-летний взрослый. Источники ABC News рассказали о том, что предполагаемый стрелок найден мертвым.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате стрельбы возле кампуса университета Темпл в американской Филадельфии. По данным правоохранительных органов, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. 28-летний американец получил 14 огнестрельных ранений, 20-летняя женщина — семь, а 50-летний мужчина — выстрел в грудь. Отмечается, что полиция произвела арест в связи с происшествием.