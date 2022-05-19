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В США при стрельбе возле университета пострадали пять человек

CBS Philly: пять человек пострадали в США при стрельбе у кампуса университета Темпл

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пять человек пострадали в результате стрельбы возле кампуса университета Темпл в американской Филадельфии. Об этом сообщает CBS Philly со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Так, 28-летний американец получил 14 огнестрельных ранений, 20-летняя женщина — семь, а 50-летний мужчина — выстрел в грудь. Отмечается, что полиция произвела арест в связи с происшествием.

Ранее сообщалось о том, что в американской Калифорнии произошла стрельба в церкви. По данным правоохранительных органов, один человек был убит, четверо получили ранения. Полицейские также заявили, что в связи с происшествием был задержан один человек и конфисковано оружие, которое могло быть использовано для совершения преступления.

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Марина Совина
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