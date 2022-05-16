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В США произошла стрельба в церкви

В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погиб человек, четверо получили ранения

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В американской Калифорнии произошла стрельба в церкви. Об этом сообщил офис шерифа округа Оранж, передает Los Angeles Times.

По данным правоохранительных органов, один человек был убит, четверо получили ранения. Полицейские также заявили, что в связи с происшествием был задержан один человек и конфисковано оружие, которое могло быть использовано для совершения преступления.

Ранее сообщалось о том, что 18-летний молодой человек открыл стрельбу в супермаркете Tops Friendly Market в Буффало (штат Нью-Йорк, США. В результате происшествия огнестрельные ранения получили 13 человек, 10 из них погибли, среди них четыре сотрудника супермаркета. Власти американского города назвали преступление «насильственным экстремизмом на расовой почве».

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Марина Совина
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