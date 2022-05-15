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Число погибших во время нападения на супермаркет в США выросло

Число погибших во время стрельбы в Буффало выросло до 10 человек

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Число погибших во время нападения на американский супермаркет в Буффало выросло до 10 человек, передает CNN со ссылкой на начальника полиции города Джозефа Грамаглию (Joseph Gramaglia).

Как уточнил представитель правоохранительных органов, огнестрельные ранения получили 13 человек, 10 из них погибли, среди них четыре сотрудника супермаркета. Шериф округа Эри Джон Гарсия (John Garcia) во время пресс-конференции назвал стрельбу «чистым злом».

«Это было прямое преступление на почве расовой ненависти со стороны кого-то за пределами нашего сообщества, за пределами города добрых соседей, проникшего сюда и попытавшегося причинить нам это зло», — уточнил он.

До этого сообщалось о восьмерых погибших во время стрельбы в США. Инцидент произошел в Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню в городе Буффало (штат Нью-Йорк) в субботу, 14 мая. Вооруженный мужчина пришел в супермаркет и открыл огонь по покупателям.

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Марина Совина
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