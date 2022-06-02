Стало известно число погибших при стрельбе в медицинском центре в США

По меньшей мере четыре человека, включая преступника, погибли при стрельбе в медцентре США

По меньшей мере четыре человека, включая предполагаемого преступника, погибли при стрельбе в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома (США). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

По словам капитана Ричарда Меуленберга из полицейского управления Талсы, сейчас полиция обыскивает здание «этаж за этажом, комнату за комнатой». «Сейчас там происходит катастрофа», — сказал он.

Стрельба произошла 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня), множество человек получили ранения, стрелок был нейтрализован.

В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.