Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно число погибших при стрельбе в медицинском центре в США

По меньшей мере четыре человека, включая преступника, погибли при стрельбе в медцентре США

Фото: Reuters

По меньшей мере четыре человека, включая предполагаемого преступника, погибли при стрельбе в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома (США). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

По словам капитана Ричарда Меуленберга из полицейского управления Талсы, сейчас полиция обыскивает здание «этаж за этажом, комнату за комнатой». «Сейчас там происходит катастрофа», — сказал он.

Стрельба произошла 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня), множество человек получили ранения, стрелок был нейтрализован.

В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.

Инфляция, рост цен и кризис
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН изменила название Турции
Пентагон раскрыл данные о содержании нового пакета военной помощи Украине
Стало известно число погибших при стрельбе в медицинском центре в США
В США рассказали о главной угрозе для НАТО
В Британии сочли безрассудными санкции против России
В Германии рассказали о «дырах» в эмбарго против России
Глава американской корпорации предупредил о грядущем экономическом «урагане»
В американской больнице произошла стрельба со множеством пострадавших
Рыбаки поймали гигантскую рыбу весом более тонны и продали ее за тысячу рублей
Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.