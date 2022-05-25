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Число погибших при стрельбе в техасской школе увеличилось

Число погибших при стрельбе в техасской школе выросло до 21

Фото: Marco Bello / Reuters

Число погибших при стрельбе в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас, США) увеличилось до 21. Об этом сообщает CNN

По последней информации, среди жертв стрелка 18 детей и трое взрослых. Также стало известно, что до того, как оправиться в школу, преступник — 18-летний местный житель Сальвадор Ромас — выстрелил в свою бабушку, ее доставили в больницу Сан Антонио по воздуху.

Ранее губернатор штата Грег Эббот сообщал о 14 убитых учениках и одном учителе. После трагедии президент США Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.

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Марина Совина
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