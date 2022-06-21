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Поставки газа по «Турецкому потоку» остановят на неделю

Поставки газа по «Турецкому потоку» остановят c 21 по 28 июня из-за техобслуживания

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

С 21 июня временно приостанавливаются поставки российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.

Причиной такого решения является проведение планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. Ремонт продлится неделю, до 28 июня. В «Газпроме» подчеркнули, что приостановка согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

В то же время сообщается, что газ из России продолжает поступать в Турцию по трубопроводу «Голубой поток», который прошел ремонт в мае.

«Турецкий поток» был запущен в начале 2020 года. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия и Иран. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между Россией и Турцией расширяется, и после запуска «Турецкого потока» страна-партнер чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно», несмотря на потрясения на европейском газовом рынке.

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Марина Совина
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