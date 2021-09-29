Путин оценил увеличение товарооборота между Россией и Турцией

Товарооборот между странами за неполные девять месяцев увеличился на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за девять месяцев текущего года, даже за 8,5 [месяцев], рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов», — оценил показатели Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Путин добавил, что на европейском газовом рынке наблюдаются турбулентные процессы. Однако Турция после запуска «Турецкого потока» чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно».

Цена на газ в ходе торгов на бирже ICE 29 сентября рекордно выросла, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров. Позже стоимость опустилась до 1020 долларов.