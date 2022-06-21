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Скандал россиянок из-за таксиста на Hyundai вместо бизнес-класса попал на видео

В Сочи женщины устроили скандал из-за приехавшего на Hyundai вместо бизнес-класса таксиста

В Сочи две россиянки устроили скандал из-за того, что приехавший таксист оказался за рулем Hyundai, а не автомобиля бизнес-класса, как они заказывали. Свое недовольство женщины засняли на камеру, видео опубликовал Telegram-канал «Новые известия».

Судя по ролику, пассажирки остались недовольны тем, что к ним за плату в 500 рублей приехал несоответствующий автомобиль. «Мы заказывали бизнес-класс. То что вы сейчас сидите в своем вот этом вот костюмчике дешевом (...) Мы просили бизнес-класс, Hyundai у нас что, входит в бизнес?!» — заявила одна из женщин.

Таксист объяснил им, что Hyundai — запасная машина, так как основная в данный момент на замене масла. После этого россиянки заявили, что будут вести себя, как при поездке в бизнес-классе, и начали закидывать ноги на кресла и оскорблять водителя.

Затем таксист попросил их выйти, на что одна из пассажирок ответила: «Да попробуй, ты знаешь кто у меня муж?!».

Ранее в Лениногорске пешеход остался недоволен скоростью движения проезжающего мимо такси и набросился на водителя. Таксист в ответ пырнул его перочинным ножом, после чего отвез в больницу.

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