В России таксист пырнул ножом пешехода и отвез его в больницу

В Татарстане таксист ранил пешехода перочинным ножом и отвез его в больницу

В Лениногорске водитель такси пырнул пешехода перочинным ножом, после чего посадил в машину и отвез в больницу. Об инциденте сообщил портал New inform со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Татарстану.

Недовольный скоростью движения такси пешеход решил высказать свои претензии водителю. После замечания он напал на таксиста и начал избивать руками и ногами. В ответ водитель достал перочинный нож и ранил нападавшего.

У пострадавшего началось кровотечение. Заметивший это таксист посадил его в машину и отвез в больницу, где мужчине оказали медицинскую помощь.

На данный момент таксиста задержали. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге недовольный поездкой в такси мужчина обматерил и избил водителя. На появившихся в сети кадрах таксист вежливо просит россиянина покинуть машину, однако в ответ мужчина набрасывается на него с кулаками.