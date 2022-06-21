В Сербии ответили на призыв Еврокомиссии «выбрать сторону»
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на адресованный сербским властям призыв председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен «выбрать сторону» в российско-украинском конфликте. Его слова приводит РИА Новости.
Реагируя на прозвучавшее высказывание, глава МВД подчеркнул, что на протяжении своей истории Сербия неоднократно становилась объектом попыток ультиматумов и шантажа. «И всегда был вопрос — на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — ответил министр, оценивая слова председателя ЕК.
Вулин добавил, что Белград придерживается принципов международного права в отношении территориальной целостности Украины, но не понимает, по какой причине целостность Сербии в глазах других «не является святыней».
«Каждый ультиматум начинается с одним условием, а продолжается другим, затем еще и еще. Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине — прим. "Ленты.ру")», — заявил он, задавшись вопросом о том, кто может гарантировать, что следующим ультиматумом не станет требование «всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта», чтобы потом, возможно, приблизиться к членству в ЕС.
Глава ведомства также акцентировал внимание на том, что до военной операции России Евросоюз говорил о Киеве «как об одном из самых коррумпированных государств в Европе, а сейчас его провозглашает кандидатом».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на фоне поддержки Косово со стороны ЕС в Сербии среди населения отмечается рост евроскептицизма и сомнений насчет политического курса Белграда на интеграцию с Европой.