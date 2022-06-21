В Сербии ответили на призыв Еврокомиссии «выбрать сторону»

Глава МВД Сербии Вулин заявил главе ЕК, что страна находится на лучшей стороне истории

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на адресованный сербским властям призыв председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен «выбрать сторону» в российско-украинском конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

Реагируя на прозвучавшее высказывание, глава МВД подчеркнул, что на протяжении своей истории Сербия неоднократно становилась объектом попыток ультиматумов и шантажа. «И всегда был вопрос — на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — ответил министр, оценивая слова председателя ЕК.

Вулин добавил, что Белград придерживается принципов международного права в отношении территориальной целостности Украины, но не понимает, по какой причине целостность Сербии в глазах других «не является святыней».

«Каждый ультиматум начинается с одним условием, а продолжается другим, затем еще и еще. Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине — прим. "Ленты.ру")», — заявил он, задавшись вопросом о том, кто может гарантировать, что следующим ультиматумом не станет требование «всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта», чтобы потом, возможно, приблизиться к членству в ЕС.

Глава ведомства также акцентировал внимание на том, что до военной операции России Евросоюз говорил о Киеве «как об одном из самых коррумпированных государств в Европе, а сейчас его провозглашает кандидатом».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на фоне поддержки Косово со стороны ЕС в Сербии среди населения отмечается рост евроскептицизма и сомнений насчет политического курса Белграда на интеграцию с Европой.