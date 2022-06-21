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Принц Уильям захотел показать своим детям мир нищеты

Принц Уильям захотел показать своим детям мир нищеты и привести их в гости к бездомным

Фото: Aaron Chown / Reuters

Принц Уильям захотел показать своим троим детям мир нищеты. Об этом он написал в статье для издания The Big Issue.

Он рассказал, что сам впервые посетил приют для бездомных вместе со своей матерью, принцессой Дианой, когда ему было 11 лет. Тогда он увидел ее «полную решимость пролить свет на забытую, неправильно понятую проблему».

Теперь же принц намерен в ближайшие годы привести в гости к живущим на улицах восьмилетнего Джорджа, семилетнюю Шарлотту и четырехлетнего Луи. «Бездомность не является неотвратимой. Это проблема, которую можно решить», — выразил он уверенность.

Принцесса Диана была покровителем молодежной благотворительной организации Centrepoint, а принц Уильям продолжает ее наследие. В 2009 году он провел ночь на улице в Лондоне, чтобы привлечь внимание к благотворительной организации и ее миссии.

В 2021 году Уильям задумал в будущем отдать для благотворительных целей часть королевских владений герцогства Корнуолл. Большинство объектов во владениях — фермы, находящиеся в сельских районах. В отношении владений заключены более 2,9 тысячи договоров аренды. Он предложил разместить в зданиях бездомных. По данным источника газеты The Daily Telegraph, он попросил приближенных изучить, как можно помочь тем, кто оказался в трудном положении.

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Марина Совина
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