Принц Уильям задумал отдать королевские владения бездомным

Британский принц Уильям задумал в будущем отдать для благотворительных целей часть королевских владений герцогства Корнуолл. Он предложил разместить в зданиях бездомных, сообщает Daily Star.

Герцогство Корнуолл представляет собой совокупность объектов, которые принадлежат наследнику королевского престола. На данный момент таковым считается отец Уильяма принц Уэльский Чарльз. Принц Уильям унаследует владения, когда отец станет королем. По данным источника газеты The Daily Telegraph, он попросил приближенных изучить, как с помощью объектов можно помочь тем, кто оказался в трудном положении.

На данный момент герцогство включает в себя 52,6 тысячи гектаров земли, разбросанных по 20 графствам. Большинство объектов — фермы, находящиеся в сельских районах. В отношении владений заключены более 2,9 тысячи договоров аренды.

В мае помочь бездомным решили в США — апелляционный суд штата Нью-Йорк разрешил строительство приюта в одном из самых роскошных районов Манхэттена, который называют «улицей миллиардеров». Приют захотели открыть в здании недействующего отеля Park Savoy недалеко от Центрального парка и пятизвездочной гостиницы «Плаза».