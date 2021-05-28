На «улице миллиардеров» в Нью-Йорке откроют приют для бездомных

Апелляционный суд штата Нью-Йорк разрешил строительство приюта для бездомных в одном из самых роскошных районов Манхэттена. Участок называют «улицей миллиардеров», сообщает Bloomberg.

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Приют откроется в здании недействующего отеля Park Savoy недалеко от Центрального парка и пятизвездочной гостиницы «Плаза». По мнению властей города, решение суда дает путь для «открытия богатого ресурсами убежища, в котором отчаянно нуждаются жители Нью-Йорка».

Благотворительная инициатива была связана с разбирательствами. В 2018 году возмущенные жители района подали иск в суд и потребовали остановить реализацию проекта. Недовольные горожане заявили, что появление объекта будет угрожать безопасности района, так как здание отеля было возведено в 1910 году, а его использование в качестве жилья не будет соответствовать строительным стандартам.

В апреле 2019 суд отклонил иск, отметив, что состояние здания соответствует нормам, и в него можно заселять людей. Несколько месяцев спустя разбирательство возобновились и по делу назначили дополнительные слушания. В итоге судебный процесс закончился в пользу приюта.

В июле 2020 года в рамках масштабных реформ системы планирования под приюты захотели отдать магазины на главных улицах Великобритании. Коммерческие здания решили передать компании McCarthy & Stone, которая занимается строительством домов престарелых.