В Нью-Йорке устроили масштабную распродажу недвижимости

На Манхэттене, историческом центре Нью-Йорка, из-за пандемии устроили масштабную распродажу недвижимости — в 2020 году 96 процентов сделок на сумму более пяти миллионов долларов (от 370 миллионов рублей) заключили со значительной скидкой. Об этом говорится в материале международной группы компаний BARNES, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Средний размер дисконта составил около 13 процентов, однако он сильно варьируется. Так, в элитном небоскребе One57 продали объект с рекордной скидкой в 51 процент от той суммы, за которую владелец приобрел его в 2014 году. Специалисты подчеркивают, что пандемия вынудила собственников устанавливать реалистичные цены без наценки.

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Эксперты с оптимизмом смотрят на 2021-й. «Четвертый квартал 2020 года показал, что покупательская активность выросла по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Продажи элитных кондоминиумов выросли на 36,1 процента по сравнению с прошлым годом. Спрос высок из-за падения цен, низких процентных ставок, новостей о вакцине и более ясной политической картины», — заявили в компании.

Среди покупателей возросла и доля россиян — их число за 2020 год увеличилось на 15,4 процента по сравнению с 2019-м. Наиболее значительный всплеск интереса был отмечен в апреле к марту — плюс 30,2 процента. Однако затем последовал трехмесячный спад, в июне к маю он составил 30,5 процента, а в июле к июню еще минус 12,1 процента.

Ранее риелторы сообщали, что жители Нью-Йорка массово бегут из города в связи с пандемией и отметили повышенный спрос на дома в сельской местности. На такую динамику повлияли жесткие карантинные меры, которые не были отменены по сравнению с другими городами.

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