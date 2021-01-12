В США заявили о нехватке свободного жилья

Риелторы в США заявили о нехватке свободных домов — запасы жилья, выставленного на продажу, достигли минимума за новейшую историю страны. В декабре 2020 года число подобных лотов упало ниже 700 тысяч. Об этом пишет Mansion Global.

Острее всего проблема стоит в таких городах, как Остин (штат Техас), Денвер (штат Колорадо) и Провиденс (штат Род-Айленд). Улучшается ситуация в Сан-Хосе и Сан-Франциско (штат Калифорния).

Причиной такой динамики послужила пандемия коронавируса и, в частности, переход на удаленку. По словам риелторов, пополнение запасов свободных домов произойдет во второй половине года. До этого поиск жилья будет оставаться главной проблемой для покупателей недвижимости во всех ценовых сегментах.

С учетом дефицита лотов выросла и их стоимость. Так, средняя цена дома в декабре прошлого года составила 340 тысяч долларов. В октябре она равнялась почти 320 тысячам долларов. По сравнению с 2019-м ценник увеличился на 14 процентов, что также стало рекордным показателем темпов роста с 2013 года.

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