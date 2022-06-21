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69-я параллель

Российский губернатор провел мини-отпуск в тундре по приглашению кочевников

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре по приглашению кочевников

Кадр: Telegram-канал «Дмитрий Артюхов»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов воспользовался приглашением кочевников и провел свой мини-отпуск в тундре. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Российский губернатор пояснил, что три дня пробыл у семьи Ирико Пырирко. Артюхов признался, что довольно активно проводил время в тундре: ловил рыбу, собирал и разбирал чум. «Самое главное, была возможность вечером спокойно, за чашкой чая в чуме, обсудить со старшим поколением и молодыми ребятами все вопросы, которые их волнуют», — отметил ямальский губернатор.

Артюхов посоветовал всем побывать в тундре, настоящими хранителями которой являются кочевники.

Ранее губернатор ЯНАО сообщил о расширении льготных категорий получателей путевок на отдых. Артюхов также рассказал о проработке маршрутной сетки, чтобы доставлять детей к месту отдыха максимально комфортно и быстро, и организации сопровождения.

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Анна Щербакова
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