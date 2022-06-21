В российском регионе выявили случай заражения сибирской язвой

Ставропольский губернатор Владимиров сообщил о выявлении случая заражения сибирской язвой

В Ставропольском крае в станице Рождественской у жительницы нашли сибирскую язву. О выявлении случая заражения сибирской язвой сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, заболевшая женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. За здоровьем россиянки наблюдают медики.

После обнаружения случая заражения сибирской язвы на территории поселения, где жила заболевшая, проводятся профилактические мероприятия. Как сообщил губернатор российского региона, в подворье провели дезинфекцию и антибиотикопрофилактику у контактных лиц. Специалисты также организовали вакцинацию сельскохозяйственных животных и наблюдение за ними.

«Ведется разъяснительная работа с жителями станицы. Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила — как, например, регулярное мытье рук — соблюдать необходимо всегда», — написал Владимиров.

Он дал поручения специальным службам установить обстоятельства инцидента, а также источник появления болезни. Владимиров заявил, что держит ситуацию на контроле.

Время роста



