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Вирусолог рассказал о десятках могильников с сибирской язвой в регионах России

Вирусолог Нетесов рассказал, что по всей РФ разбросаны могильники с сибирской язвой
Начало событий в новости В российском регионе выявили случай заражения сибирской язвой

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В российских регионах — не только южных, но и северных, и даже в Подмосковье — расположены десятки скотомогильников, в которых закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог, молекулярный биолог, доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов.

21 июня стало известно, что в станице Рождественской Ставропольского края у жительницы нашли сибирскую язву. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. После обнаружения случая заражения сибирской язвой на территории поселения, где жила заболевшая, проводятся профилактические мероприятия.

По словам эксперта, точных данных о числе таких могильников в России в открытом доступе нет: эти данные ограниченного доступа. Однако даже по немногим официальным сообщениям лишь в его родной Новосибирской области насчитывается как минимум шесть скотомогильников — мест захоронения дезинфицированных трупов животных, заболевших сибирской язвой.

В Новосибирской области — в открытой печати было — официально упомянуто о шести существующих скотомогильниках с захоронениями животных, погибших от сибирской язвы. На самом деле, их когда-то было намного больше, потому что сибирская язва была совершенно обычным заболеванием в XIX веке, да и в XX она тоже нередко встречалась. Потом и коров начали прививать, и сами скотомогильники огораживать, и коров перед забоем проверять. Так что сейчас подобные описанному в Ставрополье случаи очень редки.

Сергей Нетесоввирусолог

«Случаи [заболевания сибирской язвой] ежегодно встречаются в России, в самых разных местах, потому что скотомогильников по несколько штук [в каждом регионе] официально. У нас и в Подмосковье, наверное, есть скотомогильники, и в Саратовской области точно есть. Есть у нас противочумные институты — в Саратове, Волгограде, Ставрополе, в Ростове-на-Дону, и в этих регионах везде когда-то были скотомогильники, они по всей видимости и сейчас там есть», — рассказал специалист.

В качестве сравнения Нетесов привел американский штат Техас, в котором существует множество скотоводческих предприятий — по словам специалиста, только в этом штате существует более десяти тысяч таких могильников.

Он отметил, что зачастую именно скотомогильники становятся источником заражений людей.

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«Споры сибирской язвы — даже вне вечной мерзлоты, в обычной почве, на Ставрополье, в Саратовской области, Волгоградской области — живут до сотни лет. Они проявляют себя там, где сгнили ограды скотомогильников, или люди специально пустили коров на то место, где был скотомогильник, потому что там хорошая, высокая трава», — объяснил Нетесов и уточнил, что в одном грамме мяса умершей от сибирской язвы коровы могут содержаться тысячи бактерий-возбудителей заболевания.

При этом специалист рассказал, что опасаться вспышек заболевания не следует, так как смертельно опасным является лишь легочная форма заболевания, а его вероятность крайне мала. В России таких форм не обнаруживали более 40 лет.

Сибирская язва — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь поражает кожу, легкие и кишечник заболевшего. Распространителями сибирской язвы являются больные сельскохозяйственные животные: быки, коровы, лошади, ослы, овцы, козы, олени и верблюды. Заболеть ей животные его могут только в случае выпаса на скотомогильниках.

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