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Двое молодых россиян предстанут перед судом за похищение людей ради денег

В Новосибирске двоих молодых россиян осудят за похищение людей ради 370 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске 20 и 21-летнего местных жителей осудят за похищение людей и вымогательство на сумму в 370 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 14 сентября 2021 года возле дома №6 на улице Богдана Хмельницкого молодые люди насильно посадили 22-летнего россиянина в машину и, угрожая ему охолощенным пистолетом и учебной гранатой, возили его по городу и требовали отдать им 350 тысяч рублей.

В этот же день фигуранты, угрожая применением насилия и спецсредств, вымогали 20 тысяч рублей у 18-летнего юноши. Одному из потерпевших удалось позвонить родственникам, те сообщили о похищении в полицию. На следующий день подельников задержали.

На время следствия сообщников поместили в СИЗО. Вину они не признали.

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Елизавета Новикова
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