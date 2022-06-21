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Народная милиция ДНР раскрыла потери украинской армии

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 40 украинских военных и двух «Градов»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Донецкой народной республики (ДНР) за сутки потеряли до 40 человек личного состава. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Украинская армия в период с 20 по 21 июня, как утверждает донецкое командование, также лишилась одной реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Ураган», двух БМ-21 «Град» и одного грузового автомобиля.

Кроме того, Народной милицией были подавлены три огневые точки в районе Авдеевки, Невельского и Желанного. Данные о потерях союзных сил за прошедшие 24 часа не раскрываются.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили около 30 мирных жителей с территории химзавода «Азот» в Северодонецке. Близкий к Народной милиции ЛНР источник уточнил, что заложников на предприятии удерживают бойцы националистического батальона «Айдар». О том, куда направился автобус с освобожденными, неизвестно.

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Алевтина Запольская
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